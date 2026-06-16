СК расследует дело о поддержке украинской организации в Тольятти Житель Тольятти подозревается в поддержке нежелательной украинской организации

Москва16 июн Вести.В Тольятти завели уголовное дело на местного жителя, которого подозревают в помощи украинской религиозной организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2022 года по 2026 год, фигурант неоднократно переводил денежные средства участнику московской ячейки в целях финансирования украинской религиозной организации говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Сейчас следователи собирают доказательства, а ФСБ помогает в расследовании.