Москва16 июнВести.В Тольятти завели уголовное дело на местного жителя, которого подозревают в помощи украинской религиозной организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, в период с 2022 года по 2026 год, фигурант неоднократно переводил денежные средства участнику московской ячейки в целях финансирования украинской религиозной организацииговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.
Сейчас следователи собирают доказательства, а ФСБ помогает в расследовании.