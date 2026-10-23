По делу об оправдании терроризма задержан пожилой житель Нижнего Новгорода

Жителя Нижнего Новгорода подозревают в публичном оправдании терроризма По делу об оправдании терроризма задержан пожилой житель Нижнего Новгорода

Москва23 окт Вести.В Нижнем Новгороде по подозрению в публичном оправдании терроризма задержан пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Фигурант – 72-летний житель Сормовского района.

В одном из сообществ в популярной социальной сети мужчина разместил к публикации комментарий, направленный на оправдание террористического акта, произошедшего на территории нашей страны в прошлом году. Данные высказывания были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Силовая операция проводилась в середине октября 2026 года при участии представителей СКР и ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.