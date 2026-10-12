Мужчину из Когалыма обвинили в публичном оправдании терроризма за комментарии

Житель Когалыма стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма Мужчину из Когалыма обвинили в публичном оправдании терроризма за комментарии

Москва12 окт Вести.Жителя Когалыма обвинили в публичном оправдании терроризма за комментарии и положительные реакции на посты в интернете. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) – Югре.

Установлено, что мужчина с января по июль 2026 года в мессенджерах размещал одобряющие комментарии и положительные реакции на посты, опубликованные в поддержку деятельности гражданина, осужденного за преступления террористического характера на территории Российской Федерации говорится в сообщении

Также 54-летний обвиняемый неоднократно показывал коллегам по работе видеоматериалы, дискредитирующие ВС РФ, и негативно высказывался о проведении спецоперации.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Мужчину задержали и заключили под стражу.