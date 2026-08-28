В отношении саратовца возбуждено дело об участии в террористической организации

Житель Саратова обвиняется в участии в террористической организации В отношении саратовца возбуждено дело об участии в террористической организации

Москва28 авг Вести.В отношении 50-летнего жителя Саратова возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, с июня 2023 по август 2024 гг. мужчина участвовал в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации, собирая и передавая ее представителям сведения, представляющие угрозу безопасности России.

В отношении 50-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется … [по] ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, продолжается работа по закреплению доказательств.

Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.