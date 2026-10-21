Москва21 окт Вести.За финансирование нежелательных иностранных организаций перед судом предстанет жительница Талицкого района Свердловской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, с 10 декабря 2022 года по 1 сентября 2023 года обвиняемая неоднократно переводила деньги на счета московской ячейки «Благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна" и связанной с ней "Религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" (деятельность обеих организаций признана нежелательной в РФ).

В Талицкий районный суд для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в неоднократном перечислении денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности иностранных неправительственных и религиозных организаций, признанных нежелательными на территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Судебное заседание назначено на 28 октября на 09.00 по местному времени.