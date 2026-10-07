Осужденную за перевод денег в РФ латвийку внесли в базу "Миротворца"

В базу "Миротворца" внесли латвийку, осужденную за перевод денег в Россию Осужденную за перевод денег в РФ латвийку внесли в базу "Миротворца"

Москва7 окт Вести.Жительницу Латвии Полину Камлеву, осужденную за перевод знакомому в России 43 евро, внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на страницах ресурса.

В базе указано, что Камлева обвиняется в финансировании Вооруженных сил Российской Федерации, распространении пропаганды и поддержке России.

Женщину осудили в Латвии после того, как она отправила денежный перевод в размере 43 евро в Россию. По статье 77.2 Уголовного кодекса Латвии "Финансирование стороны военного конфликта" ее приговорили к шести годам лишения свободы.

Ранее в базу сайта "Миротворец" также был внесен парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Балаж Хидвеги. Политика обвинили в отрицании права киевского режима на защиту.