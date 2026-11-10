Москва10 нояВести.Российская актриса Любовь Тихомирова внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда). Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Актриса обвиняется в публичной поддержке России и якобы покушении на территориальную целостность Украины. Уточняется, что Тихомирова приняла участие в ноябрьских постановках спектакля "Чужих мужей не бывает" в Донецке и Мариуполе.
Тихомирова снималась в сериалах "1943", "Воронины", "Обратная сторона луны", "Молодожены" и других.
В базу данных сайта "Миротворец" внесены личные данные людей, критикующих киевский режим, в том числе несовершеннолетних.