Актрису Любовь Тихомирову внесли в базу украинского "Миротворца" Российскую актрису Любовь Тихомирову внесли в базу украинского "Миротворца"

Москва10 ноя Вести.Российская актриса Любовь Тихомирова внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда). Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Актриса обвиняется в публичной поддержке России и якобы покушении на территориальную целостность Украины. Уточняется, что Тихомирова приняла участие в ноябрьских постановках спектакля "Чужих мужей не бывает" в Донецке и Мариуполе.

Тихомирова снималась в сериалах "1943", "Воронины", "Обратная сторона луны", "Молодожены" и других.

В базу данных сайта "Миротворец" внесены личные данные людей, критикующих киевский режим, в том числе несовершеннолетних.