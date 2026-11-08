Москва8 ноя Вести.Советская и российская актриса Наталья Варлей внесена в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал базы.

Основанием для внесения в базу стало то, что актриса поддерживает позицию РФ в отношении Украины и воссоединение Крыма с Россией, а также активно собирает средства для участников специальной военной операции (СВО) и призывает к поддержке российских военных.

Авторы базы отмечают, что Варлей является сторонницей политики президента РФ Владимира Путина и входила в состав инициативной группы по его выдвижению кандидатом на президентских выборах 2024 года.

Кроме того, Варлей обвиняют в том, что она неоднократно посещала с концертами территории, которые киевский режим считает своими.

Ранее стало известно, что в базу данных ГУР Украины попали продюсер Иосиф Пригожин, народные артисты России Николай Басков и Филипп Киркоров, актер Никита Джигурда, блогер Дмитрий Пучков, а также телеведущий Леонид Якубович.