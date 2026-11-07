Москва7 ноя Вести.Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин внесен в базу данных Главного управления разведки Минобороны Украины, передает ТАСС со ссылкой на портал базы.

Основанием для внесения в базу также стало то, что продюсер был доверенным лицом президента России Владимира Путина во время выборов в 2018 году говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в базе данных ГУР находятся певцы Филипп Киркоров и Стас Михайлов, певицы Лариса Долина, Диана Гурцкая, исполнители Вадим Самойлов, Рома Зверь, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Юлия Чичерина, Таисия Повалий, Владимир Шахрин, актер Никита Джигурда, блогер Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, артист SHAMAN, а также телеведущий Леонид Якубович.