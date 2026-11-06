Москва6 ноя Вести.Российский певец Стас Михайлов внесен в базу данных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Основанием для этого послужили поддержка артистом действий России и ее политики в отношении Украины, а также участие певца в президентских выборах в качестве доверенного лица российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.

Всего в черном списке ГУР Украины с названием War&Sanctions содержится информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых Киев связывает с "российской пропагандой".

Ранее сообщалось, что в этот список включена певица Лариса Долина за поддержку СВО и российских военнослужащих. До этого в черный список были внесены певец SHAMAN (Ярослав Дронов), нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и рэпер Macan (сценический псевдоним Андрея Косолапова).