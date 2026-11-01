Рэпер Macan попал в антироссийский список ГУР Украины ГУР Украины внесло в антироссийскую базу российского рэпера Macan

Москва1 ноя Вести.Рэпер Macan (сценический псевдоним Андрея Косолапова) внесен в информационную базу портала War and sanctions, принадлежащего Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилась ИС "Вести".

В качестве основания украинская сторона приводит его "устойчивую идеологическую лояльность" российским властям.

Согласно информации из размещенной на портале карточки, музыкант также назван лидером общественного мнения и одним из самых прослушиваемых исполнителей в России.

Отмечается также, что с осени 2025 года Косолапов проходит службу в Росгвардии.

В базу данных украинской военной разведки также внесены нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, а также пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).