ГУР Украины внес в антироссийскую базу Овечкина и еще 4 хоккеистов

Овечкин и еще 4 хоккеиста попали в антироссийский список ГУР Украины ГУР Украины внес в антироссийскую базу Овечкина и еще 4 хоккеистов

Москва28 окт Вести.В базу данных Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины включили пятерых российских хоккеистов, включая нападающего клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, сообщило РИА Новости.

Указанный ресурс ГУР имеет подзаголовок "Мы идентифицируем цели". Его создатели требуют не допускать россиян к соревнованиям и исключить их из профильных спортивных федераций.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" и лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин попал в список, в частности, из-за того, что является сторонником президента РФ Владимира Путина, был его доверенным лицом на выборах, публиковал в соцсетях совместную с главой государства фотографию и посещал Крым.

Помимо форварда "Вашингтона", военная разведка Украины внесла в свою базу хоккеисты Вячеслава Фетисова, Павла Буре, Андрея Коваленко и Ивана Федотова.

Ранее стало известно, за что в базу украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен в РФ) попали участники команды КВН "Союз".