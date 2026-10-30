Москва30 октВести.Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и еще восемь российских фигуристов внесены в базу главного управления разведки министерства обороны Украины, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В базу ГУР Украины включены спортсмены из разных дисциплин, в том числе девять российских фигуристовговорится в сообщении
Среди них - Евгений Плющенко, Алина Загитова, Илья Авербух.
Ранее сообщалось, что в базу данных ГУР Минобороны Украины включили пятерых российских хоккеистов, включая нападающего клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.