Плющенко и еще 8 фигуристов внесены в антироссийскую базу украинского ГУР

Девять российских фигуристов попали в "черный список" украинского ГУР Плющенко и еще 8 фигуристов внесены в антироссийскую базу украинского ГУР

Москва30 окт Вести.Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и еще восемь российских фигуристов внесены в базу главного управления разведки министерства обороны Украины, свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В базу ГУР Украины включены спортсмены из разных дисциплин, в том числе девять российских фигуристов говорится в сообщении

Среди них - Евгений Плющенко, Алина Загитова, Илья Авербух.

Ранее сообщалось, что в базу данных ГУР Минобороны Украины включили пятерых российских хоккеистов, включая нападающего клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.