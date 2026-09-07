Москва7 сен Вести.Чемпионка Олимпийских игр 2000 года по стрельбе из пневматической винтовки Татьяна Голдобина включена в базу данных украинского ресурса "Миротворец", сообщает ТАСС. Российской спортсменке, взявшей серебро, вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.

Голдобина состоит в исполкоме Стрелкового союза России, и его президент Анна Лещикова также включена в украинскую базу. В базу ресурса также был внесен член президиума Федерации каноэ России бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года по гребле Сергей Верлин.

Украинский сайт "Миротворец" созданный в 2014 году содержит собранную нелегальным путем базу личных данных различных людей, в основном граждан России. Туда попадают не только политики, но и , например, журналисты, а также известные спортсмены, которые по той или иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.