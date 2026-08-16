Москва16 авгВести.Президент международной федерации World Boxing, казахстанский боксер Геннадий Головкин был внесен сайтом "Миротворец" в его базу данных, следует из обновленных данных ресурса.
"Миротворец" считает, что Головкин поддерживает Россию, поскольку World Boxing сняла с российских боксеров все ограничения на участие в международных турнирах, включая отборочные соревнования Олимпиады, под национальной символикой.
Головкин Геннадий Геннадьевич, дата рождения - 09.08.1982, страна - Казахстанговорится в публикации сайта
Ранее "Миротворец" опубликовал персональные данные советского и российского хоккеиста, тренера Сергея Федорова.