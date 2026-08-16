Глава World Boxing попал в "Миротворец" за допуск боксеров РФ до соревнований В базу данных сайта "Миротворец" попал боксер Головкин

Москва16 авг Вести.Президент международной федерации World Boxing, казахстанский боксер Геннадий Головкин был внесен сайтом "Миротворец" в его базу данных, следует из обновленных данных ресурса.

"Миротворец" считает, что Головкин поддерживает Россию, поскольку World Boxing сняла с российских боксеров все ограничения на участие в международных турнирах, включая отборочные соревнования Олимпиады, под национальной символикой.

Головкин Геннадий Геннадьевич, дата рождения - 09.08.1982, страна - Казахстан говорится в публикации сайта

Ранее "Миротворец" опубликовал персональные данные советского и российского хоккеиста, тренера Сергея Федорова.