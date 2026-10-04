Еще семь российских фигуристов попали под усиленный контроль РУСАДА РУСАДА взяло под усиленный контроль 28 российских фигуристов

Москва4 окт Вести.Российское антидопинговое агентство расширило представительство фигуристов в своих пулах допинг-тестирования на семь человек. Как следует из документов, на которые ссылается ТАСС, сейчас под усиленным контролем РУСАДА находятся 28 представителей российского фигурного катания.

В обновленный список агентства вошли Артем Валов, Егор Карнаухов, Мария Фефелова и Полина Шешелева. Они включены в национальный регистрируемый пул тестирования. Также в расширенный пул добавлены София Дзепка, Василиса Кагановская, Максим Некрасов и Лидия Плескачева.

Свои места в пулах допинг-тестирования сохранили Макар Игнатов и Девид Нарижный, которые входят в национальный регистрируемый пул.

В расширенном пуле остались Дмитрий Алиев, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина, Евгений Семененко, Софья Акатьева, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Дарья Садкова, Александра Игнатова, ранее выступавшая под фамилией Трусова, Николай Угожаев, Арсений Федотов, Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Лев Лазарев, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Ранее в этом году РУСАДА провело крупнейшую проверку футболистов московского "Спартака".