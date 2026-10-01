Москва1 окт Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам, сообщает пресс-служба организации.

Спортсмены были допущены по 4 дисциплинам:

Лыжные гонки - Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Никита Денисов, Сергей Волков.

Сноуборд - Илья Хуртин, Егор Клюев, Дмитрий Подольский, Константин Санников, Игорь Слуев, Варвара Романова, Илья Витюгов, Яна Ульянова, Мария Валова.

Прыжки на лыжах с трамплина - Данил Садреев, Евгений Климов, Илья Маньков, Михаил Назаров, Константин Николаев.

Фристайл - Максим Сенкевич.

Решение стало возможным после того, как в сентябре FIS скорректировала правила допуска. Из регламента исключили пункт, который запрещал выдавать нейтральный статус спортсменам из обществ вроде ЦСКА или "Динамо" (они аффилированы с силовыми и оборонными структурами). При этом сохранилось другое ограничение: нейтральный статус не дадут тем, кто добровольно заключил контракт с вооруженными силами или органами национальной безопасности России и Белоруссии.

После этого некоторые известные российские спортсмены заявили о планах подать заявки. Например, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов говорил, что собирается это сделать - ранее ему отказывали, и из-за этого он пропустил зимнюю Олимпиаду-2026.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в деле возвращения российских спортсменов к соревнованиям по зимним видам спорта с флагом и гимном наметились подвижки. Работа ведется по аналогии с летними видами спорта, в некоторых из которых Россию уже восстановили.