Москва7 сенВести.ISU озвучил список запасных для этапов Гран-при по фигурному катанию. Среди них Владислав Дикиджи и еще шесть россиян, следует из документов, опубликованных на сайте организации.
При этом Дикиджи и пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский возглавили данный список. Спортсменам удалось добиться этого после успешного выступления на Kinoshita Group Cup в Токио.
Кроме вышеозвученных, в документах значится пара Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова, а также тандем Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева.
Петр Гуменник, набравший в Японии технический минимум, в списке отсутствует. В танцах на льду и женском одиночном катании россияне также не числятся.
Ранее ISU отозвал нейтральный статус у фигуристки Камилы Валиевой. Причины отзыва статуса при этом не назывались.