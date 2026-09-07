Фигуристы из России включены в список запасных на Гран‑при ISU

Российские фигуристы встали во главе списка запасных на этапы Гран-при ISU Фигуристы из России включены в список запасных на Гран‑при ISU

Москва7 сен Вести.ISU озвучил список запасных для этапов Гран-при по фигурному катанию. Среди них Владислав Дикиджи и еще шесть россиян, следует из документов, опубликованных на сайте организации.

При этом Дикиджи и пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский возглавили данный список. Спортсменам удалось добиться этого после успешного выступления на Kinoshita Group Cup в Токио.

Кроме вышеозвученных, в документах значится пара Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова, а также тандем Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева.

Петр Гуменник, набравший в Японии технический минимум, в списке отсутствует. В танцах на льду и женском одиночном катании россияне также не числятся.

Ранее ISU отозвал нейтральный статус у фигуристки Камилы Валиевой. Причины отзыва статуса при этом не назывались.