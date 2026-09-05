Плющенко признался, что сначала выкинул медаль Олимпиады-2010 Плющенко рассказал, что сделал со своей медалью Олимпиады-2010

Москва5 сен Вести.Олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко выкинул свою серебряную медаль Олимпиады-2010 в Ванкувере. Об этом он рассказал ТАСС на Дне московского спорта.

В 2010 году я снова стал вторым. Я выкинул медаль, но полицейские канадские принесли мне ее. Я сказал, что не моя…Самое нехорошее место - четвертое. Бронза - хорошая медаль, серебро тоже. Просто смотря для кого. Для меня это было поражение. А для кого-то счастье - просто поехать на Олимпиаду и просто выступить, побывать в этой атмосфере. У всех разный подход. Кто-то счастлив, что 300-й в мировом рейтинге по теннису, а кто-то 10-й, хочет быть первым. Смотря какие цели и задачи сказал фигурист

Плющенко дважды становился серебряным призером Олимпийских игр в 2002 и 2010 годах, а также дважды выигрывал золото в 2006 и 2014 годах.