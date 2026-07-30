Украинский фигурист удивился наказанию от Зеленского из-за участия в шоу Навки Украинский фигурист удивился лишению стипендии из-за участия в шоу Навки

Москва30 июл Вести.Олимпийский чемпион 1992 года по фигурному катанию Виктор Петренко заявил, что был удивлен решением Владимира Зеленского лишить его государственной стипендии за участие в ледовом шоу российской олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Об этом спортсмен рассказал Sport24.

Он отметил, что покинул Федерацию фигурного катания Украины еще в 2020 году.

Честно, был удивлен. Но я занимаюсь фигурным катанием, а не политикой сказал спортсмен

В августе 2022 года Зеленский подписал указ о лишении Петренко стипендии. В документе причиной называлось участие спортсмена в июле того же года в ледовом шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек".

Виктор Петренко является олимпийским чемпионом 1992 года в мужском одиночном катании. На Олимпиаде в Альбервиле он выступал за Объединенную команду, а на Играх 1988 года завоевал бронзовую медаль в составе сборной СССР.