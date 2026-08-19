Москва19 авг Вести.Украинский Минкульт внес фронтмена российской рок-группы The Hatters Юрия Музыченко в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

Включение в перечень угроз национальной безопасности обосновано, в частности, выступлением группы в Донецке в 2026 году, а также участием лидера группы в различных мероприятиях в Херсонской и Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.

Дополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него... Музыченко Юрия Юрьевича… российского музыканта, фронтмена музыкальной группы The Hatters говорится в тексте приказа

Еще в мае вся группа была внесена в базу "Миротворец", их обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.