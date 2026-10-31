ГУР Украины внес в антироссийский список известных пранкеров Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус попали в антироссийскую базу данных ГУР Украины ГУР Украины внес в антироссийский список известных пранкеров Вована и Лексуса

Москва31 окт Вести.Известные российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) внесены в базу главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости.

Основанием для внесения пранкеров в список стала публикация в соцсетях материалов, "направленных на поддержку российских властей, и распространение сведений о сборе средств для участников специальной военной операции".

Кроме того, военное ведомство Украины обвинило Вована и Лексуса в дискредитации страны и ее руководства.

В карточках пранкеров также указывается, что они посещали Крым, Донецк и Луганск.

Ранее стало известно, что в базу данных ГУР Минобороны Украины внесли двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.