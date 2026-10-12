Москва12 октВести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила включить блогеров и пранкеров Вована (Владимира Кузнецова), Лексуса (Алексея Столярова) и Николая Соболева в состав Общественного совета при омбудсмене.
Соответствующую публикацию она разместила в своем канале в мессенджере MAX.
Предложила популярным блогерам и журналистам ... проработать создание отдельного направления по защите прав граждан в цифровой среденаписала Лантратова
Омбудсмен пояснила, что блогеры часто получают обращения от граждан по ситуациям, которые не решаются годами. Она подчеркнула, что прямое получение этой информации позволит оперативно подключаться к разбирательствам и выявлять системные проблемы.
В ходе встречи стороны также затронули тему поиска пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО). Лантратова отметила необходимость сделать алгоритмы розыска более понятными для семей военнослужащих и защитить их от мошенников.
Кроме того, обсуждались вопросы безопасности детей в интернете, борьба с дипфейками и утечками персональных данных.
По итогам совещания было решено наладить канал прямой связи для оперативной передачи жалоб и обращений граждан от блогеров правозащитникам.
Ранее Вован и Лексус получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.