Лантратова предложила Вовану и Лексусу защищать права граждан в сети Лантратова предложила Вовану, Лексусу и Соболеву заняться защитой прав граждан

Москва12 окт Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила включить блогеров и пранкеров Вована (Владимира Кузнецова), Лексуса (Алексея Столярова) и Николая Соболева в состав Общественного совета при омбудсмене.

Соответствующую публикацию она разместила в своем канале в мессенджере MAX.

Предложила популярным блогерам и журналистам ... проработать создание отдельного направления по защите прав граждан в цифровой среде написала Лантратова

Омбудсмен пояснила, что блогеры часто получают обращения от граждан по ситуациям, которые не решаются годами. Она подчеркнула, что прямое получение этой информации позволит оперативно подключаться к разбирательствам и выявлять системные проблемы.

В ходе встречи стороны также затронули тему поиска пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО). Лантратова отметила необходимость сделать алгоритмы розыска более понятными для семей военнослужащих и защитить их от мошенников.

Кроме того, обсуждались вопросы безопасности детей в интернете, борьба с дипфейками и утечками персональных данных.

По итогам совещания было решено наладить канал прямой связи для оперативной передачи жалоб и обращений граждан от блогеров правозащитникам.

Ранее Вован и Лексус получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.