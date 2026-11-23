В совет при омбудсмене РФ пригласили матерей участников спецоперации Лантратова пригласила матерей участников СВО в общественный совет

Москва23 ноя Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова предложила матерям участников специальной военной операции и руководству Комитета семей воинов Отечества (КСВО) войти в состав Общественного совета при федеральном омбудсмене.

Встреча прошла в Доме прав человека в Москве в преддверии Дня матери. Участницы представили омбудсмену инициативы, посвященные сохранению исторической памяти о подвигах бойцов спецоперации, а Лантратова пообещала содействие в их масштабировании.

Она также подчеркнула, что совместная работа в рамках совета позволит оперативно корректировать действующее законодательство и вырабатывать новые эффективные меры поддержки семей военнослужащих.