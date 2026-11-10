Москва10 ноя Вести.Приехавшему в Россию еще в 1990-х годах участнику спецоперации помогли получить российское гражданство. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она уточнила, что к уполномоченному по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой обратился отец военнослужащего, сын которого сражается на СВО. При этом его правовой статус оставался неопределенным: он получил лишь временное удостоверение личности лица без гражданства.

В результате вопрос удалось решить: боец получил гражданство Российской Федерации отмечается в канале Лантратовой в MAX

Она подчеркнула, что сбор документов, подтверждающих заключение контракта и участие военнослужащего в СВО, был организован совместно с управлением по вопросам миграции УМВД по Владимирской области, воинской частью и военным комиссариатом.