Лантратова помогла бойцу СВО получить лечение и встретиться с мамой

Лантратова рассказала о раненом бойце СВО и его встрече с мамой в день рождения Лантратова помогла бойцу СВО получить лечение и встретиться с мамой

Москва6 ноя Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о помощи бойцу СВО Николаю, столкнувшемуся с серьезными осложнениями после тяжелого ранения и последовавшей за ним ампутацией.

В своем канале на платформе MAX она рассказала, что к ней обратилась Галина Николаевна из Сахалинской области, которая очень хотела встретиться с сыном.

Наш аппарат организовал ей поездку в Москву. В свой день рождения Николай смог обнять маму отметила омбудсмен

Также она сообщила, что помогла добиться перевода раненого бойца в госпиталь имени А.А. Вишневского.

Там специалисты определили дальнейшее лечение и уже провели операцию. По вопросу протезирования обратились в Минобороны России добавила Лантратова

По ее словам, оба сына Галины Николаевны ушли добровольцами на СВО. Младший, Евгений, пропал без вести. Старший же, Николай, смог встретиться с матерью. Лантартова пообещала Галине Николаевне помощь в поисках младшего сына.