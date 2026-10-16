Из Европы и Канады в Россию: паспорта РФ получат 26 иностранцев Путин дал гражданство РФ 26 людям, включая игрока ЦСКА и журналиста Лоруссо

Москва16 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство 26 иностранцам, соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Новыми гражданами страны станут итальянский журналист и основатель проекта о Донбассе под названием Donbass Italia Винченцо Лоруссо, а также канадский защитник хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рой.

Кроме них, паспорта получат уроженцы Ливана, Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Эквадора и Украины.

Среди получивших гражданство есть пять детей, которым на момент подписания указа не исполнилось 14 лет. Согласно документу, они станут гражданами России одновременно с принесением присяги родителем.

Ранее американский боец смешанных единоборств Луис Пенья заявил, что любит Россию и хочет получить российское гражданство.