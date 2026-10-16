Москва16 октВести.Президент РФ Владимир Путин принял в российское гражданство итальянского журналиста и основателя Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо, а также защитника хоккейного клуба ЦСКА канадца Джереми Роя, следует из указа главы государства, размещенного на портале правовых актов.
Лоруссо ранее заявлял, что мечтает о российском гражданстве, аналогичным признанием в 2025 году отметился и хоккеист столичного клуба.
Также гражданство РФ получили ливанцы Зухейр Асси и Юсеф Муртада и немцы Гюнтер Вагнер, Ульрих Гольке, Анн-Кристин Иверсен и Себастиан Ранге.
Кроме того, россиянами стали французы Надин Волконски, Димитри Мишель Гудкофф и Кристоф Жан Гро, швейцарцы Итай Авраам Голан, бельгиец Кирилл Владимирович Казакевичус и Валентин Стефанов Петров из Болгарии.
В сентябре 2026 года о желании получить российский паспорт заявил американский боец смешанных единоборств Луис Пенья.