Москва12 сен Вести.Американский боец смешанных единоборств Луис Пенья заявил, что любит Россию и хочет получить российское гражданство. Об этом он рассказал ТАСС.

Свое заявление Пенья озвучил сразу после победы в турнире организаций RCC Hard и GameBred, который прошел в Челябинске.

Я люблю матушку Россию, люблю россиян. Я буду работать над тем, чтобы получить российское гражданство заявил Пенья

По словам 33-летнего атлета, он также хочет принять православие.

Пенья добился известности, выступая в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). За свою карьеру он провел 21 профессиональный поединок. На его счету 13 побед и восемь поражений.

Ранее американский журналист Кристофер Хелали рассказал, что уже подал все документы для того, чтобы получить российское гражданство. Он также направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.