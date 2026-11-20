Москва20 нояВести.Американский политолог Джон Вароли сообщил о желании получить российский паспорт и стать гражданином РФ.
В интервью RT он отметил, что в США его преследуют с 2019 года за поддержку жителей Донбасса.
Вароли полагает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) считает его "российским агентом".
Я люблю Россию, потому как эта страна защищает мировую цивилизациюсказал собеседник RT
Политолог также заявил, что разделяет российские ценности, а трое его детей уже получили гражданство России.
Президент РФ Владимир Путин в середине октября принял в гражданство итальянского журналиста и основателя Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо, а также защитника хоккейного клуба ЦСКА канадца Джереми Роя.