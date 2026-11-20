Москва20 ноя Вести.Американский политолог Джон Вароли сообщил о желании получить российский паспорт и стать гражданином РФ.

В интервью RT он отметил, что в США его преследуют с 2019 года за поддержку жителей Донбасса.

Вароли полагает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) считает его "российским агентом".

Я люблю Россию, потому как эта страна защищает мировую цивилизацию сказал собеседник RT

Политолог также заявил, что разделяет российские ценности, а трое его детей уже получили гражданство России.

Президент РФ Владимир Путин в середине октября принял в гражданство итальянского журналиста и основателя Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо, а также защитника хоккейного клуба ЦСКА канадца Джереми Роя.