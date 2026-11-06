Москва6 ноя Вести.Американский политолог Джон Вароли заявил о желании получить российское гражданство. Об этом он сказал в ходе открытого диалога "Единство народов как принцип многополярного мира: российский опыт и значение для международных отношений".

По словам Вароли, которые приводит ТАСС, он является экспертом по России и очень хорошо знает страну.

Я жил [в России] в основном в 90-е и 2000-е. Потом я вернулся сюда, спасибо вашему Министерству иностранных дел, что выдали мне убежище здесь. Я очень хочу получить гражданство сказал Вароли

Политолог также обратился к официальному представителю российского МИД Марии Захаровой с просьбой посодействовать в этом вопросе.

В 1997-2010 годы Вароли работал на территории России. Политолог становился автором материалов для агентств Bloomberg и Reuters, а также газеты The New York Times.