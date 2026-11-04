Кандидат в Конгресс США считает необходимым развивать партнерство с РФ Тони Сабио: США необходимо развивать партнерство с РФ и действовать сообща

Москва4 ноя Вести.США необходимо развивать партнерские отношения с Россией, страны должны действовать сообща. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил кандидат в Конгресс США от Республиканской партии Тони Сабио.

На промежуточных выборах республиканец Тони Сабио боролся за место в Палате представителей США от восьмого избирательного округа штата Вирджиния, который традиционно считается демократическим.

Нам нужно вновь объединить Америку. Это поможет нам и на международной арене. У нас есть серьезные проблемы, над которыми необходимо работать. Нужно развивать партнерские отношения - особенно с Россией. Нам нужны прочные связи, мы должны действовать сообща. Но прежде всего нам необходимо научиться работать вместе здесь, в Соединенных Штатах. Именно этим я намерен заниматься в Конгрессе заявил Сабио

По прогнозу агентства Bloomberg, демократическая партия по итогам промежуточных выборов получит контроль над Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов.