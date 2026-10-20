Американец Хелали заключил контракт со спецназом "Ахмат" МО РФ Алаудинов: бывший американский морпех заключил контракт со спецназом "Ахмат"

Москва20 окт Вести.Запросивший российское гражданство американский журналист Кристофер Хелали, в прошлом бывший морпех, заключил соглашение со спецназом "Ахмат" Минобороны России. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.

Командир спецназа "Ахмат" также добавил, что американец успешно завершил курс подготовки.

Теперь он проходит службу в рядах непобедимых Вооруженных сил РФ и является бойцом легендарного спецназа "Ахмат" написал Алаудинов в своем Telegram-канале

В конце августа Хелали сообщил, что подал все документы, которые у него запросили для получения российского гражданства.