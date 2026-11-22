Посольство России следит за ситуацией с задержанным в США россиянином Дью

Посольство России оказывает помощь россиянину Дью, задержанному в США Посольство России следит за ситуацией с задержанным в США россиянином Дью

Москва22 ноя Вести.Посольство России в США отслеживает обстановку с россиянином Игорем Дью, который задержан в американском городе Пало-Альто, поддерживает с ним контакт и оказывает ему консульско-правовое содействие.

Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию вокруг российского гражданина Игоря Андреевича Дью, задержанного американскими властями 8 октября в городе Пало-Альто (штат Калифорния) и содержащегося в местной тюрьме округа Санта-Клара сообщает посольство России

Разбирательство в отношении Дью идет в федеральном суде Северного округа Калифорнии.

Россиянину предъявлены обвинения в том, что он действовал как незарегистрированный агент иностранного правительства, занимался преследованием и подделкой документов.

По версии следствия, Дью завербовали через мессенджер Telegram, а летом 2026 года россиянин проник в США через границу с Мексикой.