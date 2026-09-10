Экстрадированный из Грузии россиянин Филимонов не признал вину в суде США

Экстрадированный из Грузии россиянин не признал вину в суде США Экстрадированный из Грузии россиянин Филимонов не признал вину в суде США

Москва10 сен Вести.Экстрадированный из Грузии в США россиянин Сергей Филимонов не признал себя виновным ни по одному из 11 пунктов предъявленного ему обвинения. Это следует из судебных документов, которые изучило РИА Новости.

Филимонов предстал перед федеральным судом в американском штате Джорджия 4 сентября. Ему предоставили переводчика с русского языка и назначили государственного адвоката.

Получив копию обвинительного заключения и после предъявления обвинений, Филимонов не признал себя виновным по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 говорится в судебном документе

Заявление о непризнании вины датировано 4 сентября и подписано самим Филимоновым и его адвокатом. В тот же день россиянин предстал перед федеральным магистратским судьей в Атланте.

О его экстрадиции Министерство юстиции США сообщило во вторник. Американские власти обвиняют Филимонова в участии в международной схеме кибермошенничества.

По версии американского следствия, участники схемы похищали данные клиентов банков, после чего использовали полученную информацию для доступа к счетам и проведения несанкционированных переводов.

В случае признания виновным по всем пунктам россиянину, согласно предъявленным обвинениям, может грозить от двух до 175 лет лишения свободы.