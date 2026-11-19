Россиянина Игоря Дью в США обвинили по делу о слежке за техкомпанией Россиянину Игорю Дью в США предъявили обвинения по делу о слежке за техкомпанией

Москва19 ноя Вести.Гражданину России Игорю Дью в США предъявлены обвинения в том, что он действовал как незарегистрированный агент иностранного правительства, занимался преследованием и подделкой документов. Как полагают правоохранители, все это были частью схемы слежки за работниками американской IT‑компании в Кремниевой долине, сообщило министерство юстиции США.

Большое жюри предъявило гражданину РФ Игорю Дью обвинения в сговоре с целью ведения деятельности в качестве агента​​​... преследовании и мошенничестве, связанном с документами, удостоверяющими личность, в рамках предполагаемой схемы по ведению наблюдения и сбору информации о сотрудниках технологической и оборонной компании в Кремниевой долине приводит РИА Новости пресс-релиз ведомства

По версии следствия, Дью нелегально проник на территорию США через границу с Мексикой летом 2026 года после того, как неизвестные лица завербовали его через мессенджер Telegram. По данным следствия, эти лица предоставили ему финансирование, оборудование и дали задание собирать сведения о компании в Пало-Альто, включая фотографирование экранов ноутбуков ее сотрудников в кофейне и наблюдение за их передвижениями.

Кроме того, согласно пресс-релизу, в сентябре россиянин предпринял попытку преследования на автомобиле одной из сотрудниц компании, а после обращения полиции поменял машину и номер телефона, а также сделал поддельные американские документы на имя Хьюго Лэндри Джонса.

Первое заседание федерального суда по делу прошло 2 ноября. С того времени Игорь Дью находится под стражей, дата следующего слушания - 24 ноября. Если россиянина признают виновным по всем пунктам обвинения, ему может грозить в совокупности до 21 года лишения свободы и штрафы на сумму до 850 тысяч долларов, отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии выслали гражданина РФ Леонида Карабешкина, обвинив его в работе на российские спецслужбы. По мнению эстонских правоохранительных органов, деятельность Карабешкина угрожала безопасности прибалтийской республики и всей Европы. При этом представитель департамента полиции безопасности Эстонии Марта Тууль не смогла привести никаких конкретных данных, подтверждающих это.