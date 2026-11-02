Эстония обвинила гражданина РФ в работе на спецслужбы и выслала

Эстония выслала россиянина, обвинив в работе на спецслужбы Эстония обвинила гражданина РФ в работе на спецслужбы и выслала

Москва2 ноя Вести.Эстонские власти выслали гражданина РФ Леонида Карабешкина, обвинив его в работе на спецслужбы. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По мнению эстонских правоохранительных органов, работа Карабешкина угрожала безопасности прибалтийской республики и всей Европы.

Как добавила представитель департамента полиции безопасности Марта Тууль, Карабешкин поддерживал связь с российскими спецслужбами и передавал им информацию о русскоязычных жителях Эстонии. Впрочем, никаких конкретных данных Тууль привести не смогла. Уточнила только, что речь идет не об одном случае.

По данным СМИ, Карабешкин работал в частном учебном заведении Евроакадемия, расположенном в Таллине. В 2020 году Евроакадемия закрылась. В период с 2022 по 2024 годы россиянин был редактором зарубежной информации на радио ERR.