Суд заочно приговорил иноагента Михаила Светова к 1 году колонии

Находящийся в розыске иноагент Михаил Светов приговорен к 1 году колонии Суд заочно приговорил иноагента Михаила Светова к 1 году колонии

Москва29 окт Вести.Суд в Москве вынес заочный приговор 41-летнему Михаилу Светову (внесен в реестр иностранных агентов), сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Он признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Установлено, что Светов был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом, находясь за пределами РФ, он опубликовал в одной из соцсетей материалы без указания на то, что они созданы и распространены лицом, выполняющим функции иноагента.

Светов приговорен к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима говорится в публикации

Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете на 3 года.

Светов находится в розыске, уголовное дело суд рассматривал в его отсутствие.