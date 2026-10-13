Блогер Майкл Наки получил 14 лет заочно за ряд преступлений против России

Суд заочно приговорил блогера Майкла Наки к 14 годам заключения Блогер Майкл Наки получил 14 лет заочно за ряд преступлений против России

Москва13 окт Вести.Басманный суд Москвы вынес зочный приговор блогеру Майклу Наки (признан в РФ иноагентом).

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, его приговорили к 14 годам лишения свободы.

В 2023 году 32-летний москвич Майкл Наки был заочно осужден на 11 лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ​​​ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 5 лет.

13 октября блогера признали виновным в призывах к деятельности против безопасности России, по этому делу Наки приговорили к 5 годам.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Наки наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии общего режима сказано в сообщении ведомства в MAX

В сообщении уточняется, что в мае 2024 года Наки разместил на своем общедоступном канале публикацию, содержащую призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Наки заочно арестован и объявлен в розыск.

Приговор в законную силу не вступил.