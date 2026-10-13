Москва13 октВести.Басманный суд Москвы вынес зочный приговор блогеру Майклу Наки (признан в РФ иноагентом).
Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, его приговорили к 14 годам лишения свободы.
В 2023 году 32-летний москвич Майкл Наки был заочно осужден на 11 лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 5 лет.
13 октября блогера признали виновным в призывах к деятельности против безопасности России, по этому делу Наки приговорили к 5 годам.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Наки наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии общего режимасказано в сообщении ведомства в MAX
В сообщении уточняется, что в мае 2024 года Наки разместил на своем общедоступном канале публикацию, содержащую призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
Наки заочно арестован и объявлен в розыск.
Приговор в законную силу не вступил.