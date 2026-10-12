Москва12 октВести.Обвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить блогера Майкла Наки (признан в РФ иностранным агентом) к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом конкретно по делу о призывах к деятельности против безопасности РФ прокуратура запросила пять лет заключения.
В совокупности с предыдущим приговором прошу назначить Наки наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режимазаявил прокурор
Ранее Майкла Наки заочно арестовали и объявили в розыск. Также он был приговорен к 11 годам лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ.