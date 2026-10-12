Обвинение просит заочно приговорить блогера-иноагента Майкла Наки к 14 годам Прокуратура запросила 14 лет колонии для блогера-иноагента Майкла Наки

Москва12 окт Вести.Обвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить блогера Майкла Наки (признан в РФ иностранным агентом) к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом конкретно по делу о призывах к деятельности против безопасности РФ прокуратура запросила пять лет заключения.

В совокупности с предыдущим приговором прошу назначить Наки наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима заявил прокурор

Ранее Майкла Наки заочно арестовали и объявили в розыск. Также он был приговорен к 11 годам лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ.