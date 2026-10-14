Москва14 октВести.Мировой суд в Москве заочно приговорил к одному году колонии главного редактора издания "Медиазона" (признано в РФ иноагентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иноагентом), передает ТАСС.
В пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что он признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
Смирнов Сергей Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФговорится в сообщении
Смирному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок два года, уточнили в пресс-службе.