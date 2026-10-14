Главред "Медиазоны" Смирнов заочно приговорен судом в Москве к 1 году колонии

Суд Москвы заочно приговорил к 1 году колонии главреда "Медиазоны" Смирнова Главред "Медиазоны" Смирнов заочно приговорен судом в Москве к 1 году колонии

Москва14 окт Вести.Мировой суд в Москве заочно приговорил к одному году колонии главного редактора издания "Медиазона" (признано в РФ иноагентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иноагентом), передает ТАСС.

В пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что он признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Смирнов Сергей Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ говорится в сообщении

Смирному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок два года, уточнили в пресс-службе.