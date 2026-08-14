Апелляция отклонена, приговор иноагенту Аркадию Бабченко вступил в силу Приговор журналисту Бабченко оставлен без изменений

Москва14 авг Вести.Останкинский районный суд города Москвы оставил без изменения приговор в отношении журналиста Аркадия Бабченко (признан иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Апелляционным постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 14 августа 2026 года оставлен без изменения приговор мирового судьи судебного участка № 412 Останкинского района города Москвы от 17 июля 2026 года в отношении Бабченко Аркадия Аркадьевича говорится в сообщении

Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Журналисту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года.