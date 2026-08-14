Москва14 авгВести.Останкинский районный суд города Москвы оставил без изменения приговор в отношении журналиста Аркадия Бабченко (признан иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Апелляционным постановлением Останкинского районного суда города Москвы от 14 августа 2026 года оставлен без изменения приговор мирового судьи судебного участка № 412 Останкинского района города Москвы от 17 июля 2026 года в отношении Бабченко Аркадия Аркадьевичаговорится в сообщении
Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
Журналисту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года.