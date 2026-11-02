Москва2 ноя Вести.Суд в Москве заочно приговорил основателя The Insider (СМИ-иноагент, признана нежелательной в РФ) Романа Доброхотова (признан иноагентом в РФ) к 5,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает столичная прокуратура.

43-летний Роман Доброхотов признан виновным по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ… Заочно приговорен к 5 годам 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

The Insider – проект, существующий на зарубежные гранты и регулярные крупные транши. Доброхотов сбежал из России еще в 2021 году и оказался на Украине после того, как стал свидетелем по делу о клевете в отношении голландского журналиста Макса ван дер Верффа. Тот занимался расследованием крушения малазийского Boeing в Донбассе в 2014-м и опубликовал документы Совместной следственной группы (ССГ), где было указано, что внешняя разведка Нидерландов не обнаружила ни один российский ЗРК "Бук", способный сбить лайнер, на чем настаивал Запад. The Insider заявлял, что за озвученные журналистом выводы ему платят. В итоге суд встал на сторону голландца и назначил Доброхотову штраф.