Москва5 окт Вести.Невский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил создателя "Масяни" Олега Куваева (признан в РФ иноагентом) к 4 годам 1 месяцу лишения свободы за призыв к российским военнослужащим сдаваться в плен и дезертирству в одной из серий мультфильма. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что 14 июля 2023 года Куваев, находясь за границей, разместил в своем канале "Masyanya Kuvaeva" на YouTube видеозапись "Масяня. Эпизод 169. Идолиада".

В указанной видеозаписи содержатся публичные призывы к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации к сдаче в плен, дезертирству, неисполнению приказов военного начальства, а также реклама проекта "Хочу жить" — "Единого центра обращений военнослужащих Российской Федерации по сдаче в плен", созданного при поддержке Министерства обороны Украины говорится в сообщении

Отмечается, что серию посмотрели более 1,2 миллиона раз.

Кроме того, Куваев неоднократно уклонялся от исполнения обязанностей иноагента. В связи с чем ему дважды назначали штрафы в размере 30 тысяч рублей.

Суд назначил Куваеву 4 года 1 месяц колонии общего режима.