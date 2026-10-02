Прокуратура заочно запросила почти 6 лет для создателя "Масяни" Куваева

Обвинение просит приговорить создателя "Масяни" Куваева к почти 6 годам Прокуратура заочно запросила почти 6 лет для создателя "Масяни" Куваева

Москва2 окт Вести.Прокурор заочно запросил создателю мультсериала "Масяня" Олегу Куваеву (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) 5 лет и 11 месяцев заключения, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Куваева обвиняют в призывах к действиям против безопасности государства и нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Гособвинение запросило 5 лет и 11 месяцев заключения создателю мультсериала "Масяня" Олегу Куваеву ... Поводом для уголовного преследования стал один из эпизодов сериала рассказали собеседники РБК

Также с февраля по сентябрь в прошлом году Куваева дважды привлекали к административной ответственности и оба раза обязали выплатить штраф 30 тыс. руб. за нарушение законодательства об иноагентах.

Адвокат Куваева сообщил изданию, что просил суд оправдать своего подзащитного, но окончательное решение в отношении художника будет известно 5 октября, в понедельник, на оглашении приговора.

Уже 20 лет мультипликатор живет за пределами России.

Весной 2022 года Роскомнадзор потребовал от художника удалить серию мультфильма, где, по утверждению ведомства, содержалась недостоверная информация о военных действиях на Украине. В 2023 году Следственный комитет возбудил в отношении Куваева уголовное дело о публичных призывах к деятельности против безопасности государства, а Минюст внес художника в перечень иноагентов. В декабре 2023 года Куваев был объявлен в розыск.