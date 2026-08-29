Суд рассмотрит спор студии "Маша и Медведь" с создателем персонажей

Студия "Маша и Медведь" подала судебный иск к автору культовых персонажей Суд рассмотрит спор студии "Маша и Медведь" с создателем персонажей

Москва29 авг Вести.Кузьминский суд Москвы назначил на 19 октября 2026 года рассмотрение иска студии "Маша и Медведь" к автору персонажей одноименного мультсериала Олегу Кузовкову, сообщает ТАСС.

Заседание начнется в 11.00.

Из материалов дела следует, что в 2010 году Кузовков заключил со студией соглашение о передаче исключительных прав. После окончания срока договора в 2025 году автор прекратил сотрудничество со студией.

Впоследствии Кузовков объявил о намерении выступить продюсером полнометражного фильма о популярных героях. Производством картины должна заняться Studio MiM, которая заявила о планах обновить образы персонажей и завершить проект к концу 2028 года.

После этого студия "Маша и Медведь" обратилась в суд.

По мотивам "Маши и Медведя" снимут полнометражный фильм.