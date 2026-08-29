Москва29 авгВести.Кузьминский суд Москвы назначил на 19 октября 2026 года рассмотрение иска студии "Маша и Медведь" к автору персонажей одноименного мультсериала Олегу Кузовкову, сообщает ТАСС.
Заседание начнется в 11.00.
Из материалов дела следует, что в 2010 году Кузовков заключил со студией соглашение о передаче исключительных прав. После окончания срока договора в 2025 году автор прекратил сотрудничество со студией.
Впоследствии Кузовков объявил о намерении выступить продюсером полнометражного фильма о популярных героях. Производством картины должна заняться Studio MiM, которая заявила о планах обновить образы персонажей и завершить проект к концу 2028 года.
После этого студия "Маша и Медведь" обратилась в суд.
По мотивам "Маши и Медведя" снимут полнометражный фильм.