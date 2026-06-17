Наследники Булгакова судились с создателями фильма "Мастер и Маргарита" Наследники Булгакова пытались запретить фильм "Мастер и Маргарита" на английском

Москва17 июн Вести.Потомки писателя Михаила Булгакова — Дарья и Сергей Шиловские, наследники Елены Булгаковой (третьей жены автора), — подали иск против продюсерских компаний, потребовав запретить показ фильма "Мастер и Маргарита" (2024) на английском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как следует из документов, Шиловские, являющиеся правообладателями исключительных прав на литературное произведение, предоставили лицензию на создание фильма на русском языке. При этом было оговорено, что переводить картину на английский язык нельзя, а за нарушение этого условия предусмотрена неустойка.

Истцы утверждали, что фильм демонстрировался в США с английскими субтитрами, а позже российская медиакомпания заключила соглашение о показе в других странах с дубляжем, закадровым переводом или субтитрами. В иске они просили суд обязать компании прекратить незаконный показ и взыскать компенсацию.

Однако Московский суд отказал в удовлетворении требований, указав, что наследники не представили доказательств, достоверно подтверждающих нарушение их прав, — были приложены лишь скриншоты с зарубежных сайтов, где упоминался показ фильма.