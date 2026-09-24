Нарышкин заявил о вмешательстве Евросоюза в выборы в Госдуму

В СВР заявили о вмешательстве ЕС в российские выборы Нарышкин заявил о вмешательстве Евросоюза в выборы в Госдуму

Москва24 сен Вести.Евросоюз (ЕС) вмешивался в выборы в Государственную думу России, которые прошли в стране 18-20 сентября. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил в эфире одного из федеральных каналов.

По его словам, в Еврокомиссии заранее подготовили документ с негативной оценкой итогов голосования.

Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие сказал Нарышкин

Ранее зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что "киевские клоуны" не смогли промешать проведению выборов, хотя пытались сделать для этого все.