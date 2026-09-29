Москва29 сен Вести.Главы крупнейших медиакомпаний Эстонии обратились к властям страны с просьбой пересмотреть принятые летом поправки к закону о языке и вернуть дубляж и закадровые переводы контента на иностранные языки, особенно на русский. Об этом сообщает эстонский телерадиовещатель ERR.

По словам медиаменеджеров, запрет на озвучку не защищает эстонский язык, зато несет "серьезные экономические риски и угрозы национальной безопасности".

В качестве примера они ссылаются на русскоязычный канал общественного телевидения ETV+. После того как с него исчез закадровый перевод и дубляж, аудитория некоторых иностранных сериалов на канале просела более чем наполовину.

Руководители медиакомпаний, направившие властям письмо, опасаются, что часть русскоязычных зрителей в итоге просто уйдет с легальных эстонских платформ, в том числе на пиратские ресурсы и российские медиа.

Кроме того, авторы обращения предупреждают о вероятном сокращении доходов от рекламы и подписок, рабочих мест и налоговых поступлений в Эстонии и предрекают закрытие некоторых каналов или перенос их работы за рубеж.

По их мнению, именно сохранение легальных и привлекательных альтернатив на русском языке важно для того, чтобы дальше сокращать влияние российских телеканалов в стране.

Медиаменеджеры предложили властям вместе доработать формулировку соответствующей статьи закона, которая вернула бы сервисам право использовать дубляж и закадровый перевод с иностранного языка. Сами поправки, принятые парламентом Эстонии этим летом, запрещают кинотеатрам, телеканалам и другим поставщикам медиаконтента использовать озвучку или дубляж с иностранного языка на другой иностранный язык.

Ранее в Эстонии предложили законопроект, ограничивающий гражданам России и Белоруссии покупку недвижимости в республике. В Министерстве внутренних дел страны это объяснили необходимостью "предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности".