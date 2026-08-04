Более 100 помощников воспитателей уволят в Эстонии из-за языковых требований В эстонской Нарве уволят 108 помощников воспитателей из-за языковых требований

Москва4 авг Вести.Власти эстонской Нарвы расторгнут трудовые договоры со 108 помощниками воспитателей детских садов, сообщает телерадиокомпания ERR.

Причиной увольнений стало несоблюдение вступивших в силу языковых требований, обязывающих сотрудников подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2.

Требования к знанию государственного языка для помощников воспитателей введены еще в 2024 году. Для сотрудников, уже занимавших эти должности, действовала двухлетняя отсрочка, срок которой истек 1 августа 2026 года. Для продолжения работы помощники воспитателей должны подтвердить требуемый уровень владения эстонским языком, отмечает ERR.

Глава отдела образования мэрии Нарвы Лариса Дегель заявила, что власти не ожидают дефицита педагогов в дошкольных учреждениях. В отдельных группах помощников воспитателей смогут заменить вторые учителя, поэтому сбоев в работе детских садов не возникнет.

Глава Минобрнауки Эстонии Кристина Каллас шокировала педагогов на выпускном вечере, обратившись к родителям учеников на русском языке.